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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

صحة النواب توصي بتوفير مستلزمات عمليات القلب في سوهاج وتناقش خدمة تركيب الصمام الأورطي

صدى البلد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم ، خلال اجتماعها اليوم طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمود ابو الخير ، حول نقص المستلزمات الطبية وقساطر القلب والبالونات الخاصة بالقسطرات وعمليات القلب المفتوح بمعهد القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج فضلا عن عدم وجود خدمة تركيب الصمام الأورطي بواسطة قسطرة القلب بمستشفى الهلال بسوهاج التابع للتأمين الصحي.


وقال الدكتور محمود أبو الخير مقدم طلبات الإحاطة ، أن محافظات الصعيد جميعها تعاني من عدم وجود خدمة تركيب الصمام الاورطي،وطالبنا أكثر من مرة بتوفيرها بمستشفي التأمين الصحي في مستشفي سوهاج ،متابعا : الصعيد كله محروم من تلك الخدمة .

من جانبه عقب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة ، بمجلس النواب ،أن المشكلة ليست في توفير الخدمة ولكن عدد الأطباء المدربين علي إجراء تلك العمليات في مصر ، عددهم قليل جدا قد يصل الي ١٠ أطباء علي الأكثر .

فيما اكد الدكتور محمد الوحش ، وكيل اللجنة ، أنه من الأفضل  تدريب عدد من الأطباء  من محافظة سوهاج علي إجراء عملية تركيب الصمام الاورطي ، ليكون هناك متخصيين في المحافظة ثم بعدها يتم توفير الخدمة .

من جانبه أكد  الدكتور محمد ضاحي ، رئيس هيئة التأمين الصحي ،أن الهبئة  ليس لديها مانع من  توفير خدمة تركيب الصمام الاورطي ،ولكن ذلك يتطلب عدة إجراءات منها تجهيز اماكن لإجراء عملية القلب المفتوح قبل توفير خدمة الصمام الاورطي الي جانب تدريب عدد من الأطباء خاصة أن قيمة الصمام تصل إلي ٤٧٥ ألف جنيه .

كما استعرض النائب محمود ابو الخير طلب الإحاطة الخاص بنقص مستلزمات إجراء عمليات القلب بمركز قلب اسوان ، ووجود قائمة انتظار كبيرة مؤكدا أن هناك مواطنين علي القوائم منذ ٧ أشهر وهو ماعقب عليه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بوجود انفراجة كبيرة حدثث مؤخرا في توفير الدعامات والمستلزمات .


من جانبه أكد مسؤول وزارة الصحة ، أن هناك تنسيق متواصل مع هيئة الشراء الموحد ، وتم توفير كافة الدعامات والمستلزمات اللازمة لإجراء عمليات القلب.

مجلس النواب أشرف حاتم النائب محمود ابو الخير معهد القلب لجنة الصحة

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