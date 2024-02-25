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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تاجر السعادة| نجم الأهلي يتغنى بالأحمر بعد التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

الأهلي
الأهلي

أشاد أحمد أبومسلم، نجم منتخب مصر والأهلي السابق بالمستوى الذي ظهر به الأهلي في مباراة ميدياما الغاني، التي فاز فيها الفريق بهدف، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبومسلم في تصريحات تلفزيونية "الأهلي هو تاجر السعادة في الكرة المصرية، الأهلي صاحب شخصية كبيرة، وتظهر في الأوقات الصعبة".


وأضاف: "الأهلي لديه إصابات كثيرة في الوقت الحالي، وهناك لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة في المباريات، مثل عمرو السولية وكريم نيدفيد".

وتابع: "الأهلي قام بتغيير الأعمدة الرئيسية في وسط الملعب أمام ميدياما الغاني، ولكن الثنائي عمرو السولية وكريم نيدفيد ظهرا بشكل جيد"

 

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