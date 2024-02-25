نجم الأهلي السابق يوجه رسالة قاسية لـ محمد عبد المنعم

أكد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن تراجع مستوى محمد عبدالمنعم، لاعب القلعة الحمراء في الوقت الحالي يأتي لانشغاله بأمور خارجية.

وقال أبومسلم في تصريحات تلفزيونية "مستوى عبدالمنعم تراجع من 90 إلى 30%، هو يشغل نفسه بأمور خارجية".

وأضاف: "إذا كان محمد عبدالمنعم يبحث عن الاحتراف الأوروبي، فعليه أن يركز على مستواه في الملعب، هو يلعب في نادي القرن، وعليه تسويق نفسه، وبدلًا من أن يحصل على عرض واحد، يأتي له أكثر من 5 عروض".

وتابع: "ياسر إبراهيم أصبح المدافع الأفضل في مصر حاليًا، لأنه يعرف إمكانياته، ويقدم كل مجهوده في الملعب".