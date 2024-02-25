فرح الزاهد تكشف سبب ابتعادها عن السوشيال ميديا

تحدثت الفنانة فرح الزاهد عن السوشيال ميديا وتأثيرها السلبي، إلى جانب حديثها عن كواليس مشاركتها في فيلم عصابة عظيمة بطولة الفنانة إسعاد يونس، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي.



وقالت فرح الزاهد عن السوشيال ميديا خلال لقائها في برنامج الستات: السوشيال ميديا بتجيب اكتئاب، وعلى الرغم من إنه في أوقات بنتستفاد منها، لكن فيه أوقات بتجيب اكتئاب فظيع، ومفيش حد بيحب ينشر بوست عن الفشل بتاعه، ولذلك بتشوفي كل الناس ناجحة، والناس بتقيس على ده حياتها، وأنا حتى معنديش فيس بوك.. عندي انستجرام بس.

وعن تفاصيل مشاركتها في فيلم عصابة عظيمة مع إسعاد يونس ووائل إحسان، قالت: أنا دايمًا بشوف عيوبي، وفي فيلم شوجر دادي أول تجربة سينمائية ليا الناس اتبسطت وقالوا لي أنتي كنتي حلوة ولذيذة لكن أنا شفت حاجات الناس ما شافتهاش، ومش بحب اسمع المجاملات، بدور على الحاجة اللي مش مظبوطة وأظبطها، واتعلمت من أخطائي في شوجر دادي في عصابة عظيمة، وأهلي أعجبوا جدًا بأدائي، وسألتهم عن الحاجة اللي مش عاجباهم وأنا راضية عن نفسي في الفيلم، واكتشفت أني بحب أعطي أوي.

واختتمت فرح الزاهد تصريحاتها قائلة: اتعلمت أن الممثلين الضعاف بيدوا مشاعر كتير أوي في مشهد، والممثل القوي بيتحكم في مشاعره، وده اتعلمته من إسعاد يونس، وفي مشهد ماستر سين بيني وبين كريم عفيفي ده ممكن أعيط فيه من أوله لآخره، لكن المخرج وائل إحسان قالي سيطري واكتمي العياط، ولما عملت كده الناس قالوا طلع أحلى من لو كنت عيطت فيه من أوله لآخره.