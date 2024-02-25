رئيس الوزراء الماليزي ينتقد رهاب العالم الغربي من الصين: حافظوا على الاستقرار

أعرب رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم عن معارضته القوية لما يعتبره موجة متنامية من "الرهاب من الصين" في العالم الغربي، وخاصة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” أجريت في بينانج بماليزيا، تساءل إبراهيم عن الأساس المنطقي وراء توتر العلاقات مع الصين، أكبر شريك تجاري لماليزيا، ردا على الانتقادات الأمريكية بشأن علاقات بلاده مع بكين.

وفي معرض إبراز موقف ماليزيا المحايد، أكد إبراهيم أهمية الحفاظ على علاقات مستقرة مع كل من الولايات المتحدة والصين.

ونفى مزاعم الميل نحو بكين، مؤكدا أن هذه الادعاءات ظالمة ولا أساس لها من الصحة، خاصة الإشارة إلى التصريحات المنسوبة لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال قمة الآسيان في جاكرتا.

وعلى خلفية التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم، شدد إبراهيم على التوازن الدقيق الذي تواجهه دول جنوب شرق آسيا، التي تتمتع بموقع استراتيجي في منطقة نفوذ الصين ومحورية لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وبينما اعترف إبراهيم بالتحديات التي يفرضها التنافس بين القوى العظمى؛ فقد أدرك أيضًا الفرص التي يقدمها هذا التنافس لدول مثل ماليزيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والسياسية مع كل من الولايات المتحدة والصين.

ومنذ توليه منصبه في نوفمبر 2022، أعطى إبراهيم الأولوية لتنشيط الاقتصاد الماليزي، الذي واجه انتكاسات بسبب سنوات من سوء الإدارة والضغوط الاقتصادية الخارجية.

ومن الجدير بالذكر أن صناعة أشباه الموصلات في ماليزيا استفادت من الاتجاه المتمثل في تنويع سلاسل التوريد بعيدا عن الصين، مع تدفق استثمارات كبيرة على قطاعات التصنيع والطاقة والصناعة في البلاد.

وقد أسفرت الجهود الدبلوماسية التي بذلها أنور عن استثمارات أجنبية كبيرة، بما في ذلك التزامات من الرئيس الصيني شي جين بينج، وتحولات سياسية محورية مثل مشاركة أكبر لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في خطط شبكة الجيل الخامس في ماليزيا.

وقد برزت بينانج، وهي مركز بالغ الأهمية لعمليات أشباه الموصلات، كنقطة محورية للاستثمار، حيث شهدت طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسعات من قبل شركات التكنولوجيا الرائدة مثل ميكرون تكنولوجي وإنتل.

وعلى الرغم من الوجود المتزايد للشركات الأمريكية والصينية في بينانج، أعرب إبراهيم عن ثقته في إدارة الصراعات المحتملة، مؤكدا التزام حكومته بحماية مصالح ماليزيا وسط تعقيدات العلاقات الدولية.