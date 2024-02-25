عربيات اللاعيبة بمليار جنيه ..مجدي عبد الغني يفتح النار على لاعبي بيراميدز

علق الاعلامي مجدي عبد الغني علي خروج بيراميدز من الكونفدرالية امس .

وقال مجدي عبدالغني عبر قناة الشمس : لو روحت تتفرج على تدريبات بيراميدز هتلاقي عربيات اللاعيبة بمليار جنيه بره .. ربنا يزيدنا ويزيدهم فين بقى جوه الملعب؟ بيجيبوا مدربين منجحوش في أندية .. هو ايه اللي بيحصل في النادي ده؟ الراجل سالم الشمسي على الرغم ده بيستثمر ويشكر على ده .. حرام على الراجل اللي بيصرف لازم تكون كلاعب عندك ضمير ولا أنت بتقضيها وخلاص ؟ أقل واحد بيقبض كام؟



ودع فرق بيراميدز بطولة دوري أبطال إفريقيا، من دور المجموعات؛ بعد هزيمته بثلاثية نظيفة على استاد مازيمبي في مدينة لوبومباشي الكونغولية، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.