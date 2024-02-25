على متنه 14 عاملا.. تفاصيل غرق مركب منشأة القناطر |فيديو

كشف محمود عبد الراضي، كاتب صحفي، عن تفاصيل غرق مركب تسبب في غرق 14 ضحية بمنشأة القناطر.

وقال “عبد الراضي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "مجموعة من العمال كانوا يستقلون المركب وجاءوا من محافظات الوجه البحري بينهم 8 من قرية واحدة بمحافظة كفر الشيخ وتحولت القرية لسرادق عزاء كبير".

وأضاف "انتشال 6 جثث وجارٍ البحث عن 4 ضحايا إلى جانب إنقاذ 4 آخرين"، مشيرا إلى أن "ضحايا الحادث كانوا في الرحلة الأخيرة إلى أكل عيشهم".

وأكد أن "السعة الخاصة بالمركب من 5 إلى 7 أشخاص، ولكن هذه المرة وقت وقوع الحادث كان على متنها 14 شخصًا".

وتابع: "تم التوسع في عمليات البحث والأهالي انتقلوا إلى هناك للمساعدة في إنقاذ الضحايا، لأن العدد الكبير جعل مهمة الإنقاذ صعبة".