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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي يكشف عوامل الجذب السياحي لمصر.. أمان وعملة رخيصة

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن مشروع رأس الحكمة.

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مشروعات من العيار الثقيل بعد رأس الحكمة.. عزة مصطفى تعلن مفاجأة على الهواء| فيديو

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خبير اقتصادي: المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تتكلف 150 مليار دولار.. فيديو

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تتكلف 150 مليار دولار".

وأشار: "إدارة الأموال التي تدخل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة ستعمل على تشغيل المصانع لأنها ستؤدي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج".

وأوضح أنه أكثر وقت كان به سياحة أوروبية هو وقت قمة المناخ، موضحا أنه مع القطار السريع يمكن التوجه من الإسكندرية إلى أسوان في 6 ساعات، إلى جانب أن العملة رخيصة والأماكن آمنة.

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