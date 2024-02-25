خبير اقتصادي يكشف عوامل الجذب السياحي لمصر.. أمان وعملة رخيصة

تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، عن مشروع رأس الحكمة.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة تتكلف 150 مليار دولار".

وأشار: "إدارة الأموال التي تدخل البنك المركزي من صفقة رأس الحكمة ستعمل على تشغيل المصانع لأنها ستؤدي للإفراج عن مستلزمات الإنتاج".

وأوضح أنه أكثر وقت كان به سياحة أوروبية هو وقت قمة المناخ، موضحا أنه مع القطار السريع يمكن التوجه من الإسكندرية إلى أسوان في 6 ساعات، إلى جانب أن العملة رخيصة والأماكن آمنة.