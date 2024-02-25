عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والمدمج بتجارة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات للطلاب المسجلين ببرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى الثلاثاء الموافق٢٠٢٤/٢/٢٧ ، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢.

أكد الدكتور خالد قدري، أنه يمكن لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، طبقاً للجدول الزمني .
 

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة على مدار  يومى 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية ، بمشاركة عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس أن الملتقي يعد فرصة لخريجي وطلاب جامعة عين شمس من جميع الكليات والتخصصات ، للقاء أكثر من 50 شركة من كبري شركات سوق العمل والكيانات العالمية ، والمشاركة في الأنشطة المهنية المختلفة علي مدار يومى الملتقي.

واضاف أن الملتقي يساعد كافة الخريجين والطلاب من خلال توفير فرص عمل حقيقية وفرص تدريب داخل سوق العمل ، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف علي احتياجات سوق العمل .

أشارت الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلى أن جامعة عين شمس تعمل من خلال منظومة متكاملة لخدمة طلابها ، حيث تقدم لهم التعليم إلي جانب اكسابهم المهارات التى تؤهلهم لسوق العمل ، مؤكدة علي دور الجامعة فى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التى تقدمها الجامعة لطلابها وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

قبل عيد الأضحى| وزير التعليم يعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بشرى سارة من الغرف التجارية للمواطنين بشأن أسعار السلع المرتبطة بالدولار قبل رمضان

الفاسد والمغشوش الأبرز.. مشروع قانون جديد يحظر تداول الغذاء في 8 حالات

«دور الإعلام في تغطية وتسوية النزاعات».. دورة تدريبية من «الخارجية» للصحفيين

أول تعليق من روسيا بعد إعلان زيلينسكي عدد قــ.تلى جيشه في الحرب

تبدأ من 283 ألف جنيه .. ارخص سيارة "زيرو" بـ 7 مقاعد

حرب مع الجار وتدمير الناتو ومعركة أمريكا الكبرى.. سيناريوهات متوقعة بعد عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس لافتة .. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها | صور

دراما رمضان 2024.. صور من كواليس مسلسل "فراولة"

لوك جديد .. هبة مجدي تثير ضجة بظهورها الأخير

مسلسلات رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «جودر»

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ