تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والمدمج بتجارة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات للطلاب المسجلين ببرامج التعليم المفتوح والتعلم المدمج للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ حتى الثلاثاء الموافق٢٠٢٤/٢/٢٧ ، على أن يتم إعلان نتيجة الالتماسات يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٣/٢.

أكد الدكتور خالد قدري، أنه يمكن لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج التسجيل للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، طبقاً للجدول الزمني .



وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، " الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 " والذي ينظمه مركز التوظيف بالجامعة على مدار يومى 25 ، 26 فبراير 2024 من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية ، بمشاركة عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس أن الملتقي يعد فرصة لخريجي وطلاب جامعة عين شمس من جميع الكليات والتخصصات ، للقاء أكثر من 50 شركة من كبري شركات سوق العمل والكيانات العالمية ، والمشاركة في الأنشطة المهنية المختلفة علي مدار يومى الملتقي.

واضاف أن الملتقي يساعد كافة الخريجين والطلاب من خلال توفير فرص عمل حقيقية وفرص تدريب داخل سوق العمل ، بالإضافة إلى كونها فرصة ممتازة لكافة الطلاب للتواصل الفعال مع الشركات والتعرف علي احتياجات سوق العمل .

أشارت الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إلى أن جامعة عين شمس تعمل من خلال منظومة متكاملة لخدمة طلابها ، حيث تقدم لهم التعليم إلي جانب اكسابهم المهارات التى تؤهلهم لسوق العمل ، مؤكدة علي دور الجامعة فى سد الفجوة بين احتياجات السوق والبرامج التى تقدمها الجامعة لطلابها وذلك بالتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامجها بما يتواكب مع تلك الاحتياجات.