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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صندوق الإدمان وجامعة الأزهر يطلقان ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

صدى البلد

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مارثون رياضي بالتعاون مع رئيس جامعة الأزهر ونواب رئيس الجامعة تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات "،وذلك في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برامج وقائية بالجامعات المصرية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان .

 

تضمن الماراثون الرياضي أنشطة وألعاب رياضية " كرة قدم ، وكرة سلة " بجانب العديد من الأنشطة الأخرى بالإضافة الى  تنفيذ مبادرات وأنشطة لتوعية الطلاب بخطورة تعاطي المواد المخدرة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم ،وأن المخدرات تجعلك خفيف الظل وأنها تزيد من التركيز أو تزيد من القوة  أو كوّن المخدرات تزيد الثقة بالنفس وغيرها من المعتقدات الخاطئة ،أيضا معرفة الطلاب بالمحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها كذلك التوعية بخطورة تعاطي المخدرات التخليقية " الشابو ، الفودو الاستروكس "  .

 الوقاية من تعاطي المواد المخدرة

وتستهدف الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، أيضا العمل على جذب الشباب من طلاب الجامعات وشرح لهم كيفية الوقاية من تعاطي المواد المخدرة والرد على الاستفسارات وطرق الوقاية والعلاج المجاني من خلال الخط الساخن  " 16023 "من خلال متخصصين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،حيث يتم التواصل مع الطلاب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المواد المخدر ،وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطي المخدرات مثل كوّن المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب .

وينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من الأنشطة بالجامعات المصرية من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق بالعديد من الجامعات،حيث تستقبل الطلاب على مدار العام الدراسي ،بهدف الحرص على رفع الوعي لديهم بخطورة تعاطى المخدرات  .

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صندوق الإدمان وجامعة الأزهر يطلقان ماراثون رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

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