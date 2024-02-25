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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب دراجة كهربائية.. مصرع 15 شخصًا في حريق بمبنى شاهق شرق الصين

حريق مبنى شاهق في
حريق مبنى شاهق في الصين

ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية أن ما لا يقل عن 15 شخصا لقوا حتفهم في حريق يعتقد أنه اندلع بسبب دراجة كهربائية كانت متوقفة بمبنى سكني شاهق في شرق الصين.

وذكرت وسائل الإعلام أن 44 شخصا أصيبوا أيضا خلال الحريق الذي اجتاح المبنى المكون من 34 طابقا في مدينة نانجينغ بشرق البلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الحكومية بالصين أن اثنين من المصابين في حالة حرجة وخطيرة بينما أصيب الباقون بجروح طفيفة، مضيفة أن الجميع نقلوا إلى المستشفى.

وخلص تحقيق أولي إلى أن دراجة كهربائية متوقفة في طابق مفتوح من المبنى ربما اشتعلت فيها النيران، وفقا للإذاعة الحكومية.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية كرة من النار تنتشر إلى الجزء الخارجي من المبنى، وخروج أعمدة الدخان من الشقق في طوابق مختلفة، مخلفة آثار حروق على واجهة المبنى.

وتلقت السلطات مكالمات للمساعدة في الساعة 4:39 صباحًا وأرسلت 20 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث، وفقًا لقناة CCTV. 

وتم اخماد الحريق في الساعة السادسة صباحا.

وفي مؤتمر صحفي عقده عمدة نانجينغ تشين تشيتشانغ انحني أمام الجمهور عندما قدم تعازيه وقال إنه 'يأسف بشدة' لأسر الضحايا والجرحى، وفقًا لحساب WeChat الرسمي لحكومة نانجينغ.

وقال إن المسؤولين 'شعروا بحزن عميق' بسبب هذا الحدث، مضيفًا أن التحقيق جارٍ. وقال: “سنقدم للضحايا والمجتمع إجابة”.

كان الحريق موضوعًا شائعًا على منصة التواصل الاجتماعي الصينية Weibo يوم السبت، حيث تمت مشاهدته أكثر من 470 مليون مرة حتى بعد الظهر.

وبحسب ما ورد تم ربط الدراجات الكهربائية المعيبة بالعديد من الحرائق في البلاد في السنوات الأخيرة.

ودعا بعض المعلقين، بما في ذلك رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز السابق هو شيجين، إلى وضع لوائح أكثر صرامة بشأن شكل النقل الذي يحظى بشعبية متزايدة.

واضاف 'إنه أمر صادم ومفجع حقًا. وكتب هو، الذي لديه 24 مليون متابع على موقع ويبو: 'إن كيفية إدارة الدراجات الكهربائية هي مشكلة كبيرة يجب معالجتها'.

ودعا بعض المعلقين السلطات إلى أن تكون أكثر استباقية.

وقال أحد المعلقين على الإنترنت، الذي يتابعه 179 ألف شخص: 'لا أريد أن أرى قادة على مستوى معين يعتذرون وينحنون بعد كل حادث كبير يتعلق بالسلامة'.

واضاف: 'هذا النوع من السلوك لن يثير إعجاب الناس هذه الأيام لأن ما يرغب الجميع في رؤيته هو ما يفعلونه بالفعل من أجل الناس.'

وسائل إعلام رسمية شرق الصين هيئة الإذاعة الحكومية

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