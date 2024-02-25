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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أيمن بهجت قمر عن تعاونه مع تامر حسني: جاب مليار جنيه

صدى البلد

علق السيناريست أيمن بهجت قمر ، على تعاونه مع الفنان تامر حسني في فيلم جديد .


وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه :" دعواتكم فيلم الصيف ان شاء الله : ري ستارت #Restartمن تأليفي وإخراج المخرجه الجميله :  ساره وفيق 
وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان وهو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ماشاء الله 😄 بس ان شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدله وبإذن الله هنكسر الدنيا ".

 


تامر حسني :


اعلن الفنان تامر حسني عن تحضير فيلم جديد ستقوم بالبطولة النسائية فيه النجمة هنا الزاهد وسيحمل الفيلم اسم ري ستارت .

وكتب تامر حسني عبر صفحته على فيس بوك :" توكلنا على الله   بدأنا تحضير فيلمي القادم ان شاء الله  بعنوان  ( ري ستارت ) 
بطولة النجمه الجميله هنا الزاهد  و لسه مكملين ترشيحات  ،تأليف / ايمن بهجت قمر ،إخراج / ساره وفيق".

تامر حسني :


أعلن المطرب  تامر حسني عن سبب تأجيله لأغنية يانهار أبيض، من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب تامر على صفحته: يا شباب يا جميل ، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن اغنية ((يانهار ابيض ))الحقيقه ان اغنية (( يانهار ابيض )) محتاجه توقيت افضل يوسع لها علشان تنتشر صح ، فتم تحويلها لاغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وانتوا طيبين.

وأضاف: الأغنيات هيبقوا ٢ أو ٣ عشان أكون معاكم إن شاء الله في الصيف بحاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات و احزان الشتا اللي كأبتكم بيها.

 

وتابع: مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط، فا ان شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف، سؤال مهم أوي محتاج رده منكم و بمنتهى الصراحة

كل حد فيكم يقولي اكتر الأغاني اللي عجبته في ألبوم هرمون السعادة كله وشكراً.

ايمن بهجت قمر تامر حسني السيناريست أيمن بهجت قمر

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