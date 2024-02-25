رانيا يعقوب: رؤوس الأموال تتحرك في البورصة بفكرة التقييم.. فيديو

كشفت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، تفاصيل جلسة البورصة اليوم، وذلك بعد إبرام مصر صفقة الشراكة مع الإمارات بشأن مشروع رأس الحكمة.

وتابعت يعقوب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد: جلسة البورصة اليوم انتهت على جني أرباح، وسهم طلعت مصطفى صعد على مستوى 20% في جلسة تهاوي البورصة.

وأضافت أن قطاع العقارات في البورصة شهد عمليات شراء وبيع كبير في الأسهم المتنوعة، معلقة: في البورصة دائما رؤوس الأموال تتحرك بفكرة التقييم؛ للتحوط من الأزمة المتواجدة.

وعلقت عضو مجلس إدارة الغرفة قائلة: بعد وفرة السيولة الدولارية بدأ المستثمر البيع من الأسهم التي حققت مستهدفاتها، والفترة المقبلة ستشهد بيعا كبيرا في قطاعات البناء والاتصالات والمواد الغذائية.