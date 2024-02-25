مطار العلمين الدولي يستقبل 115 سائحا قادمين من بيلا روسيا

استقبل مطار العلمين الدولى بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، رحلة طيران تابعة لشركة افياري قادمة من دولة بيلاروسيا على متنها 115 سائحًا.

وأوضح محافظ مطروح خالد شعيب - في بيان اليوم - إن مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة محمد أنور، كان في استقبال الرحلة القادمة من بيلا روسيا، مشيرا إلى أنه تم استقبالها برش المياه كطقوس لأولى الرحلات مع استئناف رحلات الشركة من بداية شهر يونيو المقبل، بعدد 4 رحلات شارتر شهريا، لحين انتهاء موسم الصيف السياحي المقبل.

من جهته، أوضح محمد أنور، أنه تم استقبال ركاب الرحلة القادمة من بيلاروسيا وإهدائهم هدايا عينية وكتيبات باللغة الروسية عن سيوة والعلمين ومرسى مطروح، وأيضا إهدائهم تمور من واحة سيوة وبعض الهدايا العينية المعبرة عن تراث محافظة مطروح.

