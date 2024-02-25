ينتج 10 آلاف طن سنويًا.. وزير العمل يزور مصنعا للبطاطين والسجاد ببورسعيد

اختتم حسن شحاتة وزير العمل جولته في محافظة بور سعيد اليوم الأحد ،بزيارة إلى ، مصنع "ستايلر" لصناعة البطاطين والسجاد والملابس "ASLAN " بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بصحبة اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.

وأكد الوزير شحاتة على سعادته بحجم عمل وإنتاج هذا المصنع ،والنماذج النسائية المشرفة التي تعمل فيه ،وقال أن ذلك يؤكد دور المرأة في عملية التنمية ،وأنها جديرة بثقة القيادة السياسية في إمكانياتها العملية ..واستقبلت الوزير في الجولة المهندسة أسماء يحيى، المدير التنفيذي للمصنع،والتي شرحت مراحل الإنتاج المختلفة للبطاطين، ومنها مرحلة التكييس والتعبئة تمهيدًا لتصدير المنتجات في أفضل صورة ممكنة للدول الأخرى..

وبحسب بيان صحفي يُقام المصنع على مساحة 75 ألف م2، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 700 مليون جنيه، لإنتاج البطاطين وأغطية السجاد،بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 آلاف طن سنويًا، ويضم المصنع 500 عامل وعاملة، ذوي كفاءة عالية ومدربين على هذه الصناعة على أيدي خبراء رفيعي المستوى..وانطلق المصنع في الأسواق المصرية ليصبح الأول من حيث الجودة والذوق الرفيع على مستوى مصر، ثم توسع بعد ذلك إلى الأسواق العالمية، ومنها أسبانيا، وتركيا، والجزائر، والمغرب. ويستهدف المصنع بعد اكتمال المرحلة الثالثة منه أن يصل بحجم الإنتاج إلى 20 ألف طن سنويًا، كما يستهدف أيضًا تصدير نحو 75% من الطاقة الإنتاجية..

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد ،قد استقبل وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الأحد ،بديوان عام المحافظة ،في بداية جولة الوزير في المحافظة ..حيث تتضمن جولة "الوزير" تسليم عقود عمل لذوي همم ،وشهادات إتمام دورات تدريبية لخريجي مركز التدريب المهني التابع للوزارة بالمحافظة ،وجوائز للمتفوقين منهم تساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة ..وشهد "الوزير "عرض فيديو عن نشاط "مديرية العمل " و"قصص نجاح متدربين وذوي همم"..كما تفقد مواقع عمل وإنتاج ،ذات الاستثمار الأجنبي والمحلي..وعقد الوزير خلال جولته اجتماعا مع العاملين في مديرية العمل بالمحافظة لإجراء حوار معهم بشأن خطط ودور الوزارة في خدمة المواطنين ،والاستماع إلى استفساراتهم ورؤيتهم ..كما تابع عرض البث التجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة على المواقع الداخلية،كثاني محافظة يشهد فيها الوزير "عملية البث" هذه،بعد محافظة الأسكندرية،وذلك منذ أيام قليلة.