محمود فوزي: الحكومة أعدت خطة تفصيلية تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

أكد رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للالتقاء بأعضاء الحوار الوطني، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر الحوار الوطني بأنه منصة وطنية مهمة.

وأضاف المستشار محمود فوزي في تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استمع إلى كافة الآراء بخصوص مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

وأشار إلى أن الحكومة أعدت خطة تفصيلية من حيث الالتزامات والتوقيت الزمني والجهات التنفيذية، ما يعكس جدية تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني.

اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة

ولفت إلى أن أعضاء الحوار الوطني الذين يمثلون اتجاهات سياسية واقتصادية متعددة قدموا التهنئة لرئيس الوزراء على إبرام صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة.

وأكد أن هناك تصميما من الحكومة لاستغلال الانطلاقة الاقتصادية وإحداث إصلاحات هيكلية اعمق واوسع في الاقتصاد المصري.

وأعرب رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني المستشار محمود فوزي عن أمله في أن يكون هناك استثمار اجنبي مباشر ودائم داخل مصر.

وأوضح أنه لن يتم التوقف عند صفقة رأس الحكمة ، لكن سيتم النظر ودراسة مقترحات هيكلية تجعل مصر بعيدة عن أي هزات اقتصادية.