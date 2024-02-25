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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمسلسل عتبات البهجة.. صلاح عبدالله يكشف كواليس دوره ومشاركته مع يحيى الفخراني

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

قال الفنان صلاح عبدالله، إنه يجسد شخصية دكتور صيدلي على المعاش، وهو صديق الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة.

وأضاف “صلاح عبدالله” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أنه يعالج المرضى بالأدوية والأعشاب في المسلسل، متابعا: هو يحيى الفخراني أصدقاء ولديهم مشاكل لا حصر لها في مسلسل عتبات البهجة.

وأوضح أنه تربطه علاقة جيدة بين يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر منذ زمان طويل، متابعا: عملت مع يحيى الفخراني منذ سنوات في مسلسل سكة الهلالي من تأليف يوسف معاطي.

وأكمل: “الظروف لم تسمح أننا نلتقي انا ويحيى الفخراني في عمل فني طوال الفترة الماضية لحد ما جاءت عتبات البهجة، متابعا:” أيام الخير والبركة اللي عايشنها دي هي عتبات البهجة الحقيقية".

 

صلاح عبدالله الفنان يحيى الفخراني الفنان صلاح عبدالله عتبات البهجة لميس جابر يوسف معاطي

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