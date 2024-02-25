فرنسا.. إعادة افتتاح برج إيفل بعد إغلاقه 6 أيام

أعيد فتح برج إيفل في فرنسا أمام الزوار بعد إضراب استمر ستة أيام من قبل الموظفين للمطالبة بتغيير نموذج أعمال المعلم وصيانة أفضل للهيكل الذي يبلغ ارتفاعه 330 مترًا، والذي تظهر عليه آثار الصدأ على نطاق واسع.

وقالت الشركة المشغلة للبرج في بيان إنها توصلت إلى اتفاق مع النقابات "بموجبه ستراقب الأطراف بانتظام نموذج أعمال الشركة والاستثمار في الأعمال والإيرادات من خلال هيئة تجتمع كل ستة أشهر".

وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضًا على "مبلغ طموح قدره 380 مليون يورو حتى عام 2031" لصيانة وتجديد المعلم السياحي البالغ عمره 135 عامًا، والذي يزوره ما يصل إلى 7 ملايين شخص سنويًا وسيحتل مكانة بارزة في أولمبياد باريس 2024.

كما أطلقت شركة الاتصالات سيتي، المملوكة بنسبة 99% لمدينة باريس، مفاوضات بشأن الأجور من المتوقع الانتهاء منها في مارس. واعتذرت لحاملي التذاكر وقالت إنه سيتم تعويضهم إذا تأثروا بالإضراب.

وكان الاضراب هو الثاني خلال ثلاثة أشهر. وتؤكد النقابات أن سيتي "تتجه نحو الكارثة" لأن نموذج أعمالها يعتمد على المبالغة في تقدير الإيرادات المستقبلية من مبيعات التذاكر والتقليل من تقدير تكاليف الصيانة والإصلاح المتصاعدة.

واقترحت وزيرة الثقافة الفرنسية، رشيدة داتي، الأسبوع الماضي تصنيف البرج، الذي تم بناؤه لمعرض باريس العالمي عام 1889 وكان من المفترض أن يستمر لمدة 20 عامًا فقط، على أنه "نصب تاريخي" للسماح للدولة بالمساعدة في تمويل الأعمال.