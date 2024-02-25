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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الولايات المتحدة يفضح سر علاقته الحميمية بزوجته في كتابه المرأة الأمريكية

صدى البلد

نُقل عن الرئيس جو بايدن في كتاب جديد أنه يعزو مفتاح الزواج الطويل والدائم إلى "الجنس الجيد"، مسلطاً الضوء على علاقته العاطفية التي استمرت 47 عاماً مع السيدة الأولى جيل بايدن.

ووفقا لما نشرته رويترز، من المقرر أن يصل الكتاب، الذي يحمل عنوان "المرأة الأمريكية - تحول السيدة الأولى الحديثة، من هيلاري كلينتون إلى جيل بايدن"، الذي كتبته مراسلة نيويورك تايمز في البيت الأبيض كاتي روجرز، إلى الرفوف هذا الأسبوع. على الرغم من أنه يمتد على 276 صفحة، إلا أن الفقرات القليلة التي تتعمق في التفاصيل الحميمة هي التي جذبت الانتباه.

تروي المؤلفة روجرز لحظات تقدم نظرة ثاقبة لعلاقة بايدن، بما في ذلك قرار جو بايدن ضد الترشح للرئاسة في عام 2004، والذي أكده على ما يبدو بملاحظة حول تفضيل قضاء بعض الوقت مع زوجته. وبحسب ما ورد قال لمؤيديه: "أفضل أن أكون في المنزل وأمارس الجنس مع زوجتي بينما أطفالي نائمون".

لقد كان شعور المودة تجاه جيل بايدن، البالغة من العمر الآن 81 عامًا، موضوعًا ثابتًا طوال رحلة الزوجين. حتى خلال محاولاته الأولى للطموحات الرئاسية، تجاهل المتحدث باسم بايدن عاطفته الصريحة، قائلاً إن السيناتور آنذاك كان "بصراحة يحب زوجته تمامًا".  

في حين أن التصريحات العامة ربما تضاءلت بعد فوزه بالرئاسة، وفقًا لروجرز، فإن بايدن لم يخجل من الاعتراف بأهمية العلاقة الحميمة في الزواج، الأمر الذي أثار "استياء" زوجته كثيرًا.

يتعمق الكتاب أيضًا في اللحظات المؤثرة في حياة جو بايدن، بما في ذلك الخسارة المأساوية لزوجته الأولى، نيليا، وابنتهما ناعومي في حادث سيارة عام 1972. وهو يروي المرونة والرومانسية النهائية بين جو وجيل، والتي بلغت ذروتها في زواجهما عام 1977. 

 

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