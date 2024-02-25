مرشح يطالب محامين الخانكة بالمشاركة في الانتخابات

أكد طارق ابراهيم طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة ، على أهمية مشاركة جميع المحامين فى العملية الانتخابية، لأختيار مجلس قوى لديه القدرة على تحقيق مطالبهم .

والتقى طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة بمحامين دائرة الخانكة ، للاستماع لاقتراحاتهم ومطالبهم .

وطرح خلال لقائه بمحامين الخانكة عرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلول لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .

وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محامى يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ اجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محامى الحصول على معاش التأمينات وايضا معاش نقابة المحامين .

وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب علي نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي او القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين علي قيادة عاصفة التغيير.