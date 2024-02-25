عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشيد بالجهود التعليمية والمجتمعية لكلية طب البنات بالقاهرة

صدى البلد

  أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية لكلية طب البنات بالقاهرة، جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لفريق هيئة جودة التعليم والاعتماد المكلف بمراجعة تجديد اعتماد كلية طب البنات بالقاهرة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري.

ورحب رئيس جامعة الأزهر بفريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر.

أوضح رئيس الجامعة أن كلية طب البنات بالقاهرة تتميز بأنها كانت أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد في عام 2014م، وأيضًا كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019م، وكانت أيضًا في طليعة الكليات الطبية التي قامت بتطبيق نظام الساعات المعتمدة، كما تميزت الكلية وتفردت بحصولها علي شهادة الأيزو  (2018/21001) في الإدارة وجودة التعليم ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، واليوم تستقبل الكلية فريق المراجعة للوقوف علي تجديد الاعتماد للمرة الثانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب. الدكتورة لمياء إسماعيل مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتورة زينب نبيل مسئول ملف الإعتماد بالكلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية حول عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. تفاصيل

البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

عكاظ: بعد رأس الحكمة مصر تستعد لطرح “رأس جميلة” باستثمارات سعودية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض ضد قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

5 سيارات "زيرو" مازالت أقل من مليون جنيه .. اعرف الأسعار

دعاء آخر أيام شعبان.. خير استعداد لشهر الصيام والعبادات بهذه الطريقة

نتنياهو يواجه ضغوطا كبيرة من أهالي المحتجزين فهل يرضخ للصفقة الجديدة؟.. خبير يوضح

محمود فوزي: الحكومة أعدت خطة تفصيلية تعكس جدية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني

تقارير إعلامية: كييف في مأزق عسكري.. وروسيا تعزز مواقعها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون أدوية .. علاج بحة الصوت سريعا

مبلغ صادم.. سعر فستان عبير صبري يثير الجدل| تعرف عليه

ملابس رياضية .. درة تشعل السوشيال ميديا بظهورها| شاهد

صور بنات شيرين عبد الوهاب تشعل السوشيال ميديا | شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

خفض الدولار نصف جنيه يوميا.. مفاجأة بشأن سعر الورقة الخضراء في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ