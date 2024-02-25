رئيس جامعة الأزهر يشيد بالجهود التعليمية والمجتمعية لكلية طب البنات بالقاهرة

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية لكلية طب البنات بالقاهرة، جاء ذلك خلال استقبال فضيلته لفريق هيئة جودة التعليم والاعتماد المكلف بمراجعة تجديد اعتماد كلية طب البنات بالقاهرة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرعي البنات والوجه البحري.

ورحب رئيس جامعة الأزهر بفريق المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء بحضور الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، والدكتور عطية السيد، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للتعليم المستمر.

أوضح رئيس الجامعة أن كلية طب البنات بالقاهرة تتميز بأنها كانت أول كلية في جامعة الأزهر تحصل على شهادة الاعتماد في عام 2014م، وأيضًا كانت سباقة في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد في عام 2019م، وكانت أيضًا في طليعة الكليات الطبية التي قامت بتطبيق نظام الساعات المعتمدة، كما تميزت الكلية وتفردت بحصولها علي شهادة الأيزو (2018/21001) في الإدارة وجودة التعليم ومدى التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، واليوم تستقبل الكلية فريق المراجعة للوقوف علي تجديد الاعتماد للمرة الثانية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب. الدكتورة لمياء إسماعيل مدير وحدة الجودة بالكلية، والدكتورة زينب نبيل مسئول ملف الإعتماد بالكلية.