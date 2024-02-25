الرقابة المالية: 2.5 مليار جنيه تعويضات دفعتها شركات التأمين نوفمبر الماضي

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع في قيمة التعويضات التأمينية التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال نوفمبر 2023 بنسبة 28% على أساس سنوي.

كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين لعملائها خلال نوفمبر 2023 بلغت 2.5 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2022، بمعدل نمو 28 %.

أوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول أداء القطاع المالي غير المصرفي خلال نوفمبر 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 879.7 مليون جنيه خلال نفس الشهر من عام 2022، بنمو 41.3 %.

أضاف تقرير الرقابة المالية، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال سجلت خلال نوفمبر الماضي نحو 1.5 مليار جنيه، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 19.4%

نشاط التأمين التجاري

أظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 32.7 % لتسجل 2.5 مليار جنيه خلال نوفمبر 2023، مقارنة 1.9 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي.

أشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي إلى 257.6 مليون جنيه خلال نوفمبر 2023، مقابل 270.6 مليون جنيه خلال نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 4.8 %.