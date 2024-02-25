حريق بمصنع كيماويات بالإمارات يصيب 9 باكستانيين

أدى حريق بمصنع كيماويات في مدينة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى إصابة تسعة عمال باكستانيين يوم الأحد، وفقا لتقارير من القنصلية الباكستانية في دبي.

ووقعت الحادثة، في مصنع متخصص في إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة في العطور والمطهرات. وعندما اجتاحت النيران المنشأة، أصيب تسعة أشخاص من أصل باكستاني بجروح.

وعقب الحريق، تم نقل المصابين على الفور إلى المستشفيات في جميع أنحاء عجمان والشارقة وأبو ظبي، حيث يخضعون حاليًا للعلاج ويقال إن حالتهم مستقرة.

وكشفت السلطات أن العمال المتضررين ينحدرون من الشهيد بنازير آباد وديرا غازي خان، على الرغم من أن هوياتهم لم يتم الكشف عنها في الوقت الحالي.

تعد دولة الإمارات وجهة مهمة للعمالة الماهرة من باكستان، حيث يساهم ما يقرب من 1.5 مليون عامل باكستاني بشكل كبير في الاقتصاد الإماراتي ووطنهم من خلال قنوات التحويلات.

ورداً على الحادث، أكد القنصل العام الباكستاني في دبي أنه يتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمصابين. وقام ممثلون من جناح الرعاية الاجتماعية بالقنصلية العامة الباكستانية في دبي بزيارة المستشفيات على الفور في أعقاب الحادث المؤسف وهم على اتصال مستمر مع السلطات المعنية.