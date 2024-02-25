فستان كب | شاهد شقيقة رونالدو تثير الجدل بإطلالة جريئة

شاركت كاتيا أفييرو، شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيها صورا لها من أحدث جلسة تصوير ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كاتيا" باطلالة مثيرة وهي ترتدي فستان شيفون طويل كب، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها واعتمدت على تسريحة شعر مناسبة للإطلالة،



وتتميز شقيقة النجم البرتغالي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن نادى النصر السعودي، تعاقد فى يناير الماضي، مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.