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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي لن يتأثر بغياب ياسر إبراهيم بنهائي الكأس.. وبيراميدز بلا شخصية

صدى البلد

قال الإعلامي محمد شبانة، إن الأهلي حقق فوزًا هامًا على ميدياما الغاني، بعدما تحول بشكل غريب خلال الشوط الثاني وحسم اللقاء لصالحه، مشيرًا إلى أن الشوط الأول لم يكن الأداء جيدًا، ولكن الأمر اختلف في النصف الثاني من المواجهة بهدف حسين الشحات، من صناعة أنتوني موديست الذي تلقى إشادة كبيرة بعد المباراة.

وأشار شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: إلى أن "الأهلي حقق انتصارا تاريخيا، خصوصا وأنه يحقق أول انتصار في تاريخه داخل غانا، ليصعد الفريق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وياسر إبراهيم تعرض لإصابة بمزق في الخلفية بسبب نهائي كأس مصر، لكن غياب لاعب لن يؤثر على فريق كبير بحجم الفريق الأحمر".

وأوضح أن: "هناك من يقوم بتهويل غياب لاعبين عن الأندية الكبيرة، ليفربول توج بكأس الرابطة في غياب صلاح وارنولد وجوتا وجوميز وغيرهم، وهم أسماء كبيرة، ويورجن كلوب قاد الفريق نحو التتويج باللقب".

وأضاف: "الزمالك حقق فوزًا على أبو سليم الليبي وتأكد صعوده بشكل رسمي كمتصدر في مجموعته بالكونفدرالية، وهو استرد جزء كبير من شخصيته في البطولة الحالية.. وعلى النقيض تمامًا، فريق بيراميدز تلقى خسارة ثقيلة أمام مازيمبي بثلاثية نظيفة، وبيراميدز لا يمتلك شخصية في البطولة القارية".

وزاد: "الأهلي فاز على ميدياما بدون الشناوي ومروان عطية وديانج وغيرهم، الفريق في حاجة للفوز لحسم الصدارة".

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