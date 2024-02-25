ترامب: الولايات المتحدة مكنت إيران

كرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في لقاء مع عضو الكنيست الإسرائيلي سيمحا روثمان، في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، موقفه من هجوم حماس الأخير على إسرائيل، وعزاه إلى ما يراه سياسة أمريكية مضللة تجاه إيران.

ووفقا لجيورزاليم بوست، خلال المؤتمر، أكد روثمان على وحدة الشعب اليهودي في مواجهة هجوم 7 أكتوبر، مشددًا على ضرورة الرد الحازم على حماس. وردد ترامب مشاعر روثمان، مشيرًا إلى أن إدارته كانت ستمنع مثل هذه الهجمات من خلال اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إيران، التي يعتقد أنها راعية لحماس وحزب الله.

وشدد الاجتماع على الديناميكيات السياسية المستمرة المحيطة بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث أعرب العديد من الحاضرين في المؤتمر عن انتقاداتهم لسياسات الرئيس جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بإسرائيل والأراضي الفلسطينية. امتد هذا النقد إلى ما هو أبعد من السياسة الخارجية، ليشمل القضايا الداخلية مثل الهجرة والتعليم.

وبينما ركزت المناقشة على تداعيات سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، فإنها عكست مخاوف أيديولوجية وسياسية أوسع نطاقًا مشتركة بين المشاركين في مؤتمر العمل السياسي، الذين ظل العديد منهم داعمين لرئاسة ترامب.