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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر الاستثمار بالحوار الوطني: جلسات المرحلة الثانية ستضع حلولا اقتصادية ناجزة

سمير صبري مقرر لجنة
سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني

أكد الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني كان يتم التطرق فيها للحديث عن حلول علمية، مشيرا إلى أن جلسات النسخة الثانية من الحوار الوطني والتي ستبدأ غدًا لمناقشة المشكلات الحالية وستضع حلولا سريعة وناجزة.

وأشار "صبري"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" جعل الأمر بسيطا وليس به تعقيدات وبيروقراطية، قائلا: "نقدر خلق الكنوز مثل هذه المناطق، استغلال الموقع الاستراتيجي والسوق البشرية، ومصر استغلت في هذه الصفقة موقعها الجغرافي ووجودها على البحر المتوسط".

وأوضح أن الاقتصاد المصري دائمًا كان يعاني من مشكلات طويلة وأخرى مزمنة، متابعا: "مصر تاريخيًا لم تكن محظوظة بتطوير عوامل التنمية، وأحداث 2011 كان لها أثر سلبي كبير بخروج الاستثمارات بشكل كبير".

 

الحوار الوطني لجنة الاستثمار البحر المتوسط الإقتصاد المصرى الاستثمار

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