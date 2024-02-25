أستاذ لغة عبرية: إسرائيل مازالت عاجزة عن الوصول لقادة المقاومة

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية، إنه يمكن استغلال الخلافات الداخلية في إسرائيل حاليًاَ والاستفادة منها قدر المستطاع.

وأضاف فؤاد، خلال لقائه ببرنامج "الضفة الأخرى" عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم، أن الأصوات المتطرفة أصبحت أغلبية داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتابع أن جيش الاحتلال مازال عاجزًا عن الوصول لقادة المقاومة، ويمكن القول أن موقف الدولة المصرية من الحرب الصهيونية على الأشقاء في فلسطين مشرف للغاية، حيث تسير مصر في جميع المسارات السياسية والاستراتيجية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني.