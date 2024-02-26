عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: انتخابات اتحاد الكرة ستشهد منافسة شرسة بين مجاهد ودياب

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك رغبة لدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "دياب سيكون على رأس أبرز المرشحين، ويعمل على تجهيز قائمته في الوقت الحالي، وستكون هناك منافسة شرسة ضد أحمد مجاهد الذي سيخوض السباق الانتخابي".

وأضاف أمير هشام: "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق، سيدخل الانتخابات أيضًا، ويعمل على تجهيز قائمته بالوقت الحالي، على أن يضم اسمين من أعضاء اتحاد الكرة الحالي".

وقال: "جمال علام رئيس الاتحاد الحالي سيكون خارج الترشيحات، كما أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة".

واختتم أمير هشام: "محمود طاهر لم يحدد موقفه حتى الآن بشأن دخول الانتخابات، ولم يتحدث مع أي ناد أو عضو في الجمعية العمومية لدخول الانتخابات، وعمرو الجنايني لن يترشح في الانتخابات المقرر الدعوة لها عقب أولمبياد باريس 2024".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

هل أغلق باب المغفرة بعد انتهاء النصف من شعبان؟.. انتبه لـ5 حقائق

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

300 جنيه للأطباء و250 للدبلومات.. رسميًا زيادة بدل المخاطر بـ«المهن الطبية»

نتنياهو: إذا لم تكن هناك صفقة أسرى فسنتحرك في رفح فورًا

اللي في بطنك ابن حرام.. أسيوطية تُنهي حياة حماتها بـ18 طعنة| والسبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

أبرزها الحشاشين وعتبات البهجة.. عرض 7 مسلسلات على DMC دراما في رمضان

فيديو

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ