أمير هشام: انتخابات اتحاد الكرة ستشهد منافسة شرسة بين مجاهد ودياب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك رغبة لدى أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الترشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "دياب سيكون على رأس أبرز المرشحين، ويعمل على تجهيز قائمته في الوقت الحالي، وستكون هناك منافسة شرسة ضد أحمد مجاهد الذي سيخوض السباق الانتخابي".

وأضاف أمير هشام: "أحمد مجاهد رئيس الاتحاد السابق، سيدخل الانتخابات أيضًا، ويعمل على تجهيز قائمته بالوقت الحالي، على أن يضم اسمين من أعضاء اتحاد الكرة الحالي".

وقال: "جمال علام رئيس الاتحاد الحالي سيكون خارج الترشيحات، كما أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة".

واختتم أمير هشام: "محمود طاهر لم يحدد موقفه حتى الآن بشأن دخول الانتخابات، ولم يتحدث مع أي ناد أو عضو في الجمعية العمومية لدخول الانتخابات، وعمرو الجنايني لن يترشح في الانتخابات المقرر الدعوة لها عقب أولمبياد باريس 2024".