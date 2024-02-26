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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: بيراميدز يجب أن يدرك مكانه ووضعه جيدًا وهذه نصيحتي لـ ملاك النادي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز دائم الشكوى من عقدة الاضطهاد والظلم، ودائمًا ما يدخل في صدامات مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يطالب في الموسم قبل الماضي بأحقيته بالمشاركة من دوري أبطال أفريقيا والتي حصدها المارد الأحمر، بل واتهم اتحاد الكرة بأنه أخطأ وجامل الأهلي.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "اتحاد الكرة كان وضع اللائحة الخاصة باعتماد الفرق المشاركة في الموسم قبل الماضي، ووقتها شارك فيوتشر في الكونفدرالية رغم حصوله على المركز الخامس في نهاية الموسم، واتجه بيراميدز لتقديم شكوى رسمية في المحكمة الرياضية لدرجة أن البعض اطلق العنان بامكانية حرمان الأهلي من اللعب في البطولة القارية، لكن محكمة (كاس) رفضت الدعوى".

وأضاف: "بيراميدز بعد الفوز على مازيمبي في الجولة الأولى، خرج مدربي النادي للتأكيد على رغبتهم في التتويج باللقب، والصعود لكأس العالم للاندية، والبعض يطلق تصريحات بدون إدراك تام لحجم بطولة دوري الأبطال التي يتم دائما القول بأنها بطولة ضعيفة لأن الأهلي يتوج بها".

وأكمل: "بيراميدز خسر من نواذيبو خارج أرضه وصنداونز في القاهرة، ثم خسر من مازيمبي بثلاثية نظيفة خارج أرضه، الأزمة تكمن أن روي فيتوريا مدرب المنتخب السابق، استعان بـ6 لاعبين من الفريق رغم أنهم لم يسجلوا سوى هدف واحد في دور المجموعات، وتلقوا أهدافًا كثيرة".

وزاد: "بيراميدز يجب أن يدرك مكانه ووضعه جيدًا، ورسالتي هذه لملاك النادي وممدوح عيد والجهاز الفني واللاعبين، يجب أن يدركوا جيدًا مكانتهم حاليًا، بدلًا من الأحاديث حول جودة الاسكواد، والبعض كان يقول أن هناك أكثر من حارس مصنوع في الدوري المصري مثل محمد الشناوي، بينما كان الكلام من محمد عبدالمنصف عن أحمد الشناوي انه حارس موهوب ولكنه تلقى العديد من الأهداف في البطولة".

وأضاف: "هناك أندية تعاقدت مع لاعبين بالملايين ولم تحقق شيئًا، وانصح ملاك بيراميدز بضرورة منهج العمل والعقلية وطريقة التفكير داخل الادارة، لأنه من الصعب أن يتوج الفريق ببطولة في ظل الأوضاع الحالية".

وأكد: "المفترض أن ملاك نادي بيراميدز من الإمارات، ولهم تجربة كبيرة في انجلترا مع مانشستر سيتي، ولم يقوموا مطلقا بمحاولة خطف لاعبين، بل عملوا خطوة خطوة لحين الوصول للألقاب، ولم يقوموا بالشكوى مطلقًا من الأندية الآخرى أو اتهام الحكام.. والسيتي حاليا أصبح متفوق على كل الفرق الأوروبية والإنجليزية بشكل واضح".

وأوضح: "هناك أندية اقل من بيراميدز ظهرت بشكل أفضل منه، هذا النادي لا يستحق ما يحدث له في ظل الانفاق الكبير الذي يقوم به منذ أعوام".

وأتم: "لابد أن نقول الحقائق كاملة، الهدف هو إصلاح الأخطاء، وليس لي علاقة باستمرار أو رحيل أي شخص، وموضوع الغرامات لن يفرق مع اللاعبين لانهم يتقاضون ملايين".

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