مقابل كيس أرز.. السلطات النيجيرية تحقق في أبشع حادث تدافع بالعاصمة لاجوس

قالت دائرة الجمارك النيجيرية إنها تحقق في تقارير عن تعرض أشخاص للدهس حتى الموت أثناء بيع أكياس الأرز المصادرة وسط غضب متزايد من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وقال المتحدث باسم الخدمة، عبد الله مايوادا، لشبكة CNN: 'كان هناك وضع فوضوي ناجم عن نفاد صبر الناس في اتباع الإجراءات والقواعد الموضوعة لهذه الممارسة'.

وأضاف: 'لا أستطيع تأكيد أو نفي وقوع أي وفيات لكننا نجري تحقيقا'.

وتشكلت طوابير طويلة خارج مكتب جمارك لاجوس منذ بدء البيع حيث يكافح الآلاف من السكان المحليين للحصول على كيس من الأرز يزن 25 كيلوجرامًا ويباع بسعر مخفض قدره 10 آلاف نايرا (6.80 دولار).

وقال بعض شهود العيان إنهم رأوا أشخاصاً 'يداسون حتى الموت' يوم الجمعة.

قال طبيب نيجيري على موقع X 'توفي رجل للتو في المستشفى الذي كنت أعمل فيه، حيث تم دهسه بعد سقوطه في مكتب الجمارك أثناء محاولته الحصول على الأرز" موضحا “لقد كان في الطابور مع زوجته عندما سقط ولم يتمكن من النهوض في الوقت المحدد مما أدى إلى دهس الناس عليه”.

وفي الأسبوع الماضي، اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أجزاء من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، حيث تكافح البلاد واحدة من أسوأ أزمات تكلفة المعيشة التي شهدت تسارع التضخم إلى ما يقرب من 30٪ - وهو أعلى مستوى منذ 30 عامًا.

كما انخفضت قيمة العملة المحلية بشكل كبير، حيث فقدت أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي بعد انخفاض قيمتها للمرة الثانية في أقل من عام.

ويعيش أكثر من 80 مليون نيجيري على أقل من دولارين في اليوم، وهو ما يمثل 'ثاني أكبر عدد من الفقراء في العالم بعد الهند'، وفقًا للبنك الدولي.

وقالت دائرة الجمارك إن توزيع أكياس الأرز المضبوطة كان جزءًا من خطة الحكومة 'لمعالجة القضية الملحة المتمثلة في انعدام الأمن الغذائي'.

وارتفعت تكلفة الأرز، وهو الغذاء الرئيسي في نيجيريا، في الأشهر الأخيرة.

ويبلغ سعرها الآن أكثر من 70 ألف نيرة (47.60 دولارًا) لكل كيس بوزن 50 كجم، مقارنة بمدى يتراوح بين 45000 إلى 50000 نيرة سابقًا.

وتقول دائرة الجمارك إنها قامت بمصادرة الأرز المهرب من المهربين في أعقاب القيود التي فرضتها الحكومة النيجيرية على واردات الأرز الأجنبية.

ورحب المحللون بمبادرة توزيع الأرز لكنهم شككوا في جدواها في معالجة انعدام الأمن الغذائي المتفاقم في نيجيريا.

وقال المحلل السياسي سام أمادي لشبكة CNN: 'التدخلات فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية تبدو فكرة جيدة، ولكن كان ينبغي أن تكون هناك سياسة يتم طرحها لتحديد كيفية حدوث ذلك'.

وقال الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي واجه انتقادات بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، إنه 'ملتزم بتطوير حلول محلية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي في بلادنا بشكل مباشر'.