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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيادة تأمين.. رئيس لجنة الأمن القومي بالنواب يكشف سبب زيادة جوازات السفر

جوازات السفر
جوازات السفر

قال اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، تعليقا على زيادة اسعار جوزات السفر ، إنه كان هناك مشروعا مقدما من الحكومة بتعديل قانون لعام ١٩٥٧ فيما يخص جوزات السفر ، وتم تعديل الفقرة الاولى بالقانون بتعديل الرسوم الخاصة بجواز السفر .

وتابع اللواء احمد العوضي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن التعديل يخص طرق تامين وثائق السفر ، ونتيجة للازمة الاقتصادية العالمية ، وارتفاع سعر صرف الدولار مما تطلب زيادة في سعر جوازات السفر .

وأكمل : نريد زيادة التأمين على جوزات السفر لعدم السماح بتزييفها ، وتزيفها اضرار بالامن القومي .

وواصل : هناك رسوم اضافية ستضاف على مبلغ الالف جنيه الخاصة باستخراج جواز السفر وهي المعتادة في السابق .

أحمد العوضى الدفاع والأمن القومي برنامج الحكاية اللواء أحمد العوضي جوازات السفر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى

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