زيادة تأمين.. رئيس لجنة الأمن القومي بالنواب يكشف سبب زيادة جوازات السفر

قال اللواء أحمد العوضي ، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، تعليقا على زيادة اسعار جوزات السفر ، إنه كان هناك مشروعا مقدما من الحكومة بتعديل قانون لعام ١٩٥٧ فيما يخص جوزات السفر ، وتم تعديل الفقرة الاولى بالقانون بتعديل الرسوم الخاصة بجواز السفر .

وتابع اللواء احمد العوضي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحكاية " والمذاع على فضائية " ام بي سي مصر " ، أن التعديل يخص طرق تامين وثائق السفر ، ونتيجة للازمة الاقتصادية العالمية ، وارتفاع سعر صرف الدولار مما تطلب زيادة في سعر جوازات السفر .

وأكمل : نريد زيادة التأمين على جوزات السفر لعدم السماح بتزييفها ، وتزيفها اضرار بالامن القومي .

وواصل : هناك رسوم اضافية ستضاف على مبلغ الالف جنيه الخاصة باستخراج جواز السفر وهي المعتادة في السابق .