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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جوميز يحتوي غضب عواد بعد أزمة حراسة المرمى في الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الزمالك، احتوى غضب محمد عواد، حارس مرمى الفريق، بعدما أبدى استياؤه من تواجده على دكة البدلاء في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي ومشاركة محمد صبحي بشكلٍ أساسي.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن البرتغالي جوزيه جوميز طلب من محمد عواد ضرورة التركيز الشديد داخل الملعب، وعدم التفكير في أي أمور أخرى.

وأشار حتحوت، إلى أن جوزيه جوميز نقل لمحمد عواد أن مشاركة محمد صبحي لا تقلل من قيمته؛ لأن كل حارس منهما له أسلوب لعب خاص، وعليه أن يعلم جيدًا أن مشاركة اللاعبين في المباريات الرسمية تكون حسب تركيزهم واجتهادهم بالتدريبات.

وأوضح هاني حتحوت، أن البرتغالي جوميز، دفع بصبحي في مباراة الإسماعيلي وبعواد في مباراة أبو سليم الليبي، لرغبته في الوقوف على مستوى كل لاعب فيهما، بينما مدرب حراس المرمى أبلغ جوميز نصًا بأن الثنائي عواد وصبحي متقاربان في المستوى.

واختتم هاني حتحوت، تصريحاته، بأن جوميز يرفض حتى الآن اتباع سياسة الدور بين الحراس بشأن المشاركة، والحارس الذي سيقنعه سيكون أساسي الفترة المقبلة، على الرغم من اقتناعه أكثر بالحارس محمد صبحي.

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