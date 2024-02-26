أحمد المسلماني: عداد الموت في قطاع غزة لا يتوقف

تحدث الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، عن الأوضاع في قطاع غزة، واستمرار مجازر الاحتلال.



وقال أحمد المسلماني، إن عداد الموت في قطاع غزة لا يتوقف، وذلك بعد مرور 4 أشهر من العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية، متابعا: هناك أكثر من 27 ألف شهيد حتى الآن.



واسترسل: لدينا 67 ألف جريح، بالإضافة إلى 7 ألاف أسير ومعتقل، متابعا: مأساة كبيرة للغاية يعيشها القطاع، ولا يوجد أي توقف لتلك الحرب الغاشمة.



وأوضح أن الاحتلال يجبر المواطنين على الهجرة، من خلال استخدام سياسة التجويع، متابعا: الاحتلال يعمل على تدمير كل شيء على الأراضي الفلسطينية.

