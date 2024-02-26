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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن قماح: بطولة كوت ديفوار حققت إيرادات 10 أضعاف بطولة الكاميرون

صدى البلد

أكد حسن قماح رئيس القطاع التجاري وحقوق البث بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه اكتسب العديد من الخبرات بسبب عمله في العديد من الدول، وأن الكاف يضم ٧ قطاعات مختلفة تتعامل مع السكرتير العام.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : بطولة أفريقيا الأخيرة حققت نجاحاً كبيراً وحققت ١٠ أضعاف الإيرادات عن بطولة الكاميرون، بسبب الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد على الاستثمار والبحث المستمر عن أفضل الوسائل في هذا الشأن.

وأضاف : قارة أفريقيا غنية وشاسعة والأبحاث ساعدتنا بقوة في تجديد عقود الرعاية ووقعنا عقود جديدة وتم إذاعة البطولة عبر ١٨٠ قناة وشاهدها أكثر من مليار مشاهد.

وأشار قماح إلى أن مصر بها كوادر مميزة عديدة، وأنه لابد من ربط كافة المسابقات وان امريكا تربط دوريات المدارس بالدوريات الممتازة، وأن هناك منتخبات أصبحت تمثل قوة جديدة مثل كاب فيردي وهو ما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور.

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