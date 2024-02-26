بطرس دانيال لـ صدى البلد: مهرجان المركز الكاثوليكي مقدم لضحايا الحروب

كشف الأب بطرس، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما “ لصدى البلد” أن الدورة 72 من المهرجان إهداء إلى أرواح شهداء فلسطين و ضحايا الحروب و خلال الحفل قدمت الفنانة ياسمين علي اغنية زهرة المدائن إهداء لهم.

و أضاف أنه احتفال أيضاً بالنسخة 72 من المهرجان من أقدم المهرجانات للسينما.

و استطرد "دانيال"، قائلا “نهدي المهرجان لأرواح الشهداء الأبرياء الذين فقدوا حياتهم بسبب البغض والكراهية، شهداء فلسطين والسودان والعالم أجمع طالبين لهم الرحمة من الله، ونناشد دول العالم أن تتحمل المسئولية لوقف هذه الحروب”.

وكانت اللجنة العليا للمهرجان قد اختارت 6 أفلام متوافقة للمعايير الإنسانية والأخلاقية والفنية من بين 43 فيلمًا تم عرضهم تجاريًا هذا العام، بجانب أفلام عُرضت بالمهرجانات السينمائية المختلفة، وهي؛ "أنا لحبيبى"، و"19 ب" و"بيت الروبى"، و"وش في وش",، و"ڤوي ڤوي! ڤوي!"، و"أنف وثلاث عيون "

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