عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتـ ل 2 وإصابة 13 في قصف على خان يونس

غزة
غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل بمحيط مستشفي غزة الأوروبي في خان يونس، مما أدي إلى مقتل 2 وإصابة حوالي 13 شخص.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الأمل بـ خان يونس جنوبي قطاع غزة بقصف جوي عنيف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 5 مرضى توفوا في مستشفى ناصر في خان يونس بعد أن تسببت غارة إسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام أنه تم قنص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وأضافت القسام: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خانيونس في العملية المشتركة مع سرايا القدس، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".

صحيفة إسرائيلية: مصر تقوم بإنشاء مخيمات في خان يونس لسكان غزة

معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس

مستشفى غزة الأوروبي غزة الاحتلال الاسرائيلي خان يونس حي الأمل قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

إصابة قوية لـ زيزو أمام أبوسليم.. وخروجه على نقالة

مفاجأة مدوية | ناقد رياضي يعلن رحيل كهربا عن الأهلي.. تفاصيل

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 .. خبر عاجل من التعليم بشأنه الآن

موضوعات متعلقة

القوات الأمريكية والبريطانية تقصف 18 هدفًا للحوثيين باليمن.. ومصر تعلن إقامة مخيم للنازحين في خان يونس جنوبي غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صحيفة إسرائيلية: مصر تقوم بإنشاء مخيمات في خان يونس لسكان غزة

معركة معقدة| رئيس الأركان الإسرائيلي: تفاجأنا بقدرات «حماس» القتالية في خان يونس

ترشيحاتنا

حكم صيام 15 شعبان.. ومعنى صيام التطوع

ندوة لمناقشة كتاب "تلات ستات.. سيرة من ليالى القاهرة" بالصحفيين

بعد تصريحه الأخير.. صور أثارت الجدل لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب

بالذكاء الاصطناعي.. شركات كبرى تتجسس على موظفيها.. تفاصيل

الحرب العالمية القادمة سببها القمر.. والعلماء في قلق

مقتـ ل 2 وإصابة 13 في قصف على خان يونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طولها 3 أمتار ووزنها 9 كجم.. اكتشاف سمكة مجداف نادرة

كاجوال لافت.. آيتن عامر تبهر متابعيها | صور

راقصة في القطار.. تحرك عاجل من سكك حديد الهند بعد فيديو صادم

بفستان جريء.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ