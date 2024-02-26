مقتـ ل 2 وإصابة 13 في قصف على خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل بمحيط مستشفي غزة الأوروبي في خان يونس، مما أدي إلى مقتل 2 وإصابة حوالي 13 شخص.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية في حي الأمل بـ خان يونس جنوبي قطاع غزة بقصف جوي عنيف.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 5 مرضى توفوا في مستشفى ناصر في خان يونس بعد أن تسببت غارة إسرائيلية في انقطاع التيار الكهربائي عن المنشأة.

وعلى جانب آخر، أعلنت كتائب القسام أنه تم قنص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وأضافت القسام: "أكد مجاهدونا أنهم قنصوا 6 جنود كانوا يعتلون آلياتهم محيط أبراج طيبة جنوب الحي الياباني غرب خانيونس في العملية المشتركة مع سرايا القدس، وأكدوا أنهم أردوهم قتلى حيث تم اصطيادهم كالبط".