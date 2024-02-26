أنوبيس.. حكاية المهندس أمجد منسوب صانع المبخرة.. تفاصيل

كشف المهندس أمجد منسوب صانع المبخرة الذع يبلغ 40 سنة لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي عن حكاية اختراعه مبخرة تدعي مبخرة انوبيس.

و أضاف أن سبب تسمية الاسم بسبب شكل المبخرة الفرعوني و تعني اسم انوبيس .



أنوبيس ) هو الاسم الإغريقي لإله الموت، التحنيط، الحياة الأخرى، ، . عادة ما يتم تصويره على شكل كلب توصل و بأن المبخرة تتميز بشكل فرعوني مكتوب عليها مصر و الأهرامات و ابو الهول و رموز مصرية .

أضاف أن المبخرة بهذا الشكل فكرة جديدة و أنه كان يفكر في مشروع لزيادة الدخل بجانب عمله .



و تابع انه بدأ المشروع في المنزل بمساعدة زوجته و اولادة كا أسرة منتجة مثل الصين و اليابان

و أضاف أن المبخرة نالت أعجاب المصريين و الأجانب و العرب بشكلها المميز

و اختتم انة يتمني أن المشروع ينشتر أكثر حول العالم و تحقق نسبة مبيعات عالية

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