عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الناتو يبدأ مناورات معقدة لمواجهة غواصات المتوسط

صدى البلد

تنطلق، الاثنين، مناورة "ديناميك مانتا - 2024" التي ينظمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتطوير التعاون، وزيادة مستوى التدريب بين الحلفاء.

ووفقًا لوكالة الأناضول، فإن المناورة توصف بأنها أكبر وأعقد مناورة حربية في مجال مواجهة الغواصات في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان نشرته القيادة البحرية للناتو، فإن المناورات ستجرى في الفترة من 26 فبراير/شباط الجاري إلى 8 مارس القادم، وتستضيفها القوات البحرية الإيطالية.

وذكر البيان أنه سيشارك في المناورات العسكري قوات أعضاء الناتو: تركيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وستجرى قبالة سواحل جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا، بمشاركة سفن وغواصات وطائرات للدوريات البحرية من الدول الـ9 في الحلف.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

لمن اشترى الذهب بسعر مرتفع.. رئيس الشعبة يقدم نصيحة ثمينة

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت.. اعرف الطن وصل كام

سائق أوبر.. قرار عاجل بشأن تحريات المباحث في واقعة خطف فتاة الشروق

الكليوباترا رخصت؟| أسعار السجائر في السوق الآن بعد هبوط الدولار.. القائمة الكاملة

ترشيحاتنا

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

الناتو يبدأ مناورات معقدة لمواجهة غواصات المتوسط

منتجي الدواجن: استهلاك الفراخ في رمضان يرتفع مما يسبب زيادة في الأسعار

دعاء يريح الأعصاب ويفرج الهموم .. ردده بعد التسليم من الصلاة

أزمة إضراب أطباء كوريا الجنوبية تتفاقم.. والحكومة تتعهد بعدم المساءلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الحشاشين وعتبات البهجة.. عرض 7 مسلسلات على DMC دراما فى رمضان

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة شاب صحفي

شراب غريب.. مايا دياب تثير الجدل بملابسها| شاهد

انخفاض بنسبة 5%| التموين توضح موعد تراجع أسعار السلع.. وانتهاء أزمة السكر

فيديو

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

مسلسلات رمضان 2024| أصالة تطرح أغنية "الجوكر" من مسلسل نعمة الأفوكاتو ..فيديو

فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب يثير الجدل من جديد.. فما السبب؟

«سمسم».. مغامرات مشبوهة تنهي حياة البلوجر العراقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ