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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة النصف من شعبان.. لا تجعله يفوتك

صدى البلد

مازال الكثير من المسلمين يبحثون عن دعاء ليلة النصف من شعبان، رغم انقضائها و ليلة النصف من شعبان توازي ليلة القدر فى فضلها، الليلة التى جبر الله فيها بخاطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة من المسجد الأقصى للمسجد الحرام، ويبحث الكثير عن دعاء ليلة النصف من شعبان، فعلينا ان نستغل ليلة النصف من شعبان بالصدقة والصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والأذكار وقراءة القرآن ولا نجعلها تمر مرور الكرام فهى ليلة يغفر الله فيها لمن استغفره، و دعاء ليلة النصف من شعبان أصبح محل بحث الكثيرين على محرك البحث العالمي جوجل، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء ليلة النصف من شعبان بإسم الله الأعظم الذي إذا دعا به أجاب.

دعاء ليلة النصف من شعبان

وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه في ليلة النصف من شعبان يستحب الإكثار من الدعاء فهي من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل إسمٍ هو لك، سميت به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همَّه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا.

اللهم لا تصرفني من هذه الليلة إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، وتجارة لن تبور، وشفاء لما فى الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم. 

اللهم اجعلنى وأهلي وذريتي والمسلمين جميعا فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار. 
اللهم اجعلنى فى هذه الليلة ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاءه فأجبته.
‎الحَمْدُ للهِ الذي كفَانا وآوَانا وأطْعَمَنا وسَقانا، والذي مَنَّ علينا فافْضَل، والذِي أعْطَانا فأجْزَل، الحَمْدُ للهِ عَلى كل حالٍ اللهُم رَب كل شَيءٍ ومَلِيكَهُ، وإلهَ كل شَيءٍ نعُوذ بِكَ مِنَ النَّار.
‎اللهم يا مفرِّج الهم وكاشف الغم فرج همومنا ويسر أمورنا وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، اللهم قنا وأجِرْنَا من حر الدنيا و وعذاب الأخرة.

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أدعية ليلة النصف من شعبان

اللَّهمَّ إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمرِ، والعزيمةَ على الرُّشدِ، وأسألُك موجِباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، وأسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، وأسألُك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألُك من خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ إنَّك أنت علَّامُ الغيوبِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي؛ فَاغْفِرْ لِي؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
اللهم هذه أيدينا تدعوك فلا تردها في هذه الليلة المباركة..وهذه قلوبنا ترجوك فلا ترفضها .. وهذه نفوسنا قد أقبلت إليك ترجوك وتسألك فلا تحرمها .. اللهم وفقنا لكل خير .. وعافنا واعف عنا .. وفقنا يامولانا لكل ما فيه الخير .. اجعل ألسنتنا لا تقول إلا ما يرضيك .. وأنفسنا لا تفعل إلا ما تحب .. واجعل أعمالنا لنا لا علينا .. اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت مولانا فمن لنا سواك .. إن أنت تركتنا فمن غيرك نرجوه .. وإن أنت رددتنا فباب من نقف ونطلب .. سبحانك كريم رحيم عفو غفور .. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فسامحنا على تقصيرنا وارحمنا واعف عن زلاتنا .. توفنا وأنت راضٍ عنا

دعاء ليلة النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان دار الإفتاء

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