3 لاعبين جُدد.. مفاجأة من حسام حسن في تجمع منتخب مصر القادم

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من حسام حسن في منتخب مصر القادم عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير ''حسام حسن هيفاجئ الجميع بـ 3 لاعبين جدد في معسكر منتخب مصر القادم''.

وعلي صعيد آخر أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن ليفربول الإنجليزي حقق لقب كأس الرابطة دون 11 لاعبًا من القوام الأساسي للفريق، مشيرًا إلى أن المدربين عليهم تجهيز عدد كبير من اللاعبين في ظل ازدحام أجندة المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc: "في دوري الأبطال، الأهلي أمام ميدياما قدم مستوى جيدا في الشوط الثاني تحديدًا، ونجح في حسم اللقاء لصالحه بسبب تعليمات مارسيل كولر، وكل اللاعبين قدموا مستوى أفضل لذلك تحقق المكسب".