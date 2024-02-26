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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صلاة الجنازة على الصحفي أحمد العطار بمسجد مصطفى محمود

صدى البلد

 

تقام صلاة الجنازة على  الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار رئيس تحريرة جريدة الصباح الأسبق، ظهر اليوم بمسجد مصطفى محمود .

وتوفى الكاتب الصحفى صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض، ومن المقرر أن تشيّع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر.

يذكر أن الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، كان قد عُين رئيسًا لجريدة الصباح منذ أن بدأ في العمل بها عام 2012 بعد أن كان رئيسا لقسم التحقيقات والوحدة الاستقصائية، ثم تقدم باستقالته منها بشهر يوليو عام 2017، ثم قام بتأسيس ورئاسة تحرير منصة أوزون المتخصصة في قضايا تغير المناخ بالشرق الأوسط، ومستشار لدى المركز الدولي للصحفيين بواشنطن ICFJ.

نال الكاتب الصحفي أحمد شوقي العطار، العديد من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة أريج للصحافة الاستقصائية في العام 2012، وجائزة سيمنس الألمانية 2016، وجائزة الصحافة المصرية 2015 و2020.

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