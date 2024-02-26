محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الاشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية.

وقال “مختار” سيتم توزيع الاشجار علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة والحدائق وكذلك علي مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة المنصورة لزراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبحدائق الكليات الجامعية وذلك تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.



وأوضح "مختار" أن كامل حصة الدقهلية من المرحلة الثانية للمبادرة تبلغ 370 الف و800 شجرة يتم توزيعها علي كافة المراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي المحافظة.

وأشار "مختار" إلي أن المبادرة تأتي أهميتها لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.



ووجه "المحافظ "لضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.



وأوضح الدكتور عماد النجار مدير عام ادارة شئون البيئة أن المرحلة الثانية ضمت اشجار مثمرة منها الليمون والبرتقال واليوسيفي والجوافة والرمان والتوت فضلا عن اشجار الزينة والاشجار الخشبية.

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