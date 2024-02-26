عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يدشن المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

 دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الاشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية.

 وقال “مختار” سيتم توزيع الاشجار علي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة والحدائق وكذلك علي مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة المنصورة لزراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبحدائق الكليات الجامعية وذلك تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.


وأوضح "مختار" أن كامل حصة الدقهلية من المرحلة الثانية للمبادرة تبلغ 370 الف و800 شجرة يتم توزيعها علي كافة المراكز والمدن والأحياء والقري علي مستوي المحافظة.

 وأشار "مختار" إلي أن المبادرة  تأتي أهميتها لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.


ووجه "المحافظ "لضرورة المتابعة المستمرة لاعمال زراعة الاشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا علي تحقيق الاهداف المرجوه من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.


وأوضح الدكتور عماد النجار مدير عام ادارة شئون البيئة أن المرحلة الثانية ضمت اشجار مثمرة منها الليمون والبرتقال واليوسيفي والجوافة والرمان والتوت فضلا عن اشجار الزينة والاشجار الخشبية.

FB_IMG_1708937274640
FB_IMG_1708937274640
FB_IMG_1708937270357
FB_IMG_1708937270357
FB_IMG_1708937259914
FB_IMG_1708937259914
FB_IMG_1708937255759
FB_IMG_1708937255759
FB_IMG_1708937252109
FB_IMG_1708937252109
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار الحفاظ علي الصحة جامعة المنصورة زيادة الرقعة الخضراء مبادرة 100 مليون مبادرة 100 مليون شجرة مديريات التربية والتعليم ومراكز الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

العربية على سرعة 100.. محامي سائق أوبر المتهم بخطف فتاة الشروق يفجر مفاجأة مدوية

تفاصيل اقتحام منزل عمرو أديب.. وغرامة كبرى لهؤلاء

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مكـ..بل بالحجارة .. قصة يوسف ابن محافظة الدقهلية

ترشيحاتنا

3 سنوات لرخصة السايس قابلة للتجديد طبقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات

العمل: إعانات لضحايا معدية منشأة القناطر.. 200 ألف جنيه للمتوفي و20 ألف للمُصاب

اجتياح رفح المسمار الأخير.. جوتيرتش يهاجم مجلس الأمن بسبب غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة للشهداء والمصابين منذ 7 أكتوبر

4,218 مليار جنيه.. ارتفاع أرباح الشركة القابضة للنقل البحري والبري 255.9 %

وزير التعليم يصل الدقهلية لمتابعة انتظام الدراسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

نوع من السرطان.. فرح الزاهد تكشف إصابتها بمرض خطير.. تفاصيل

فيديو

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

حقيقة ظهور رجل مسن بملامح شبابية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ