ضبط المتهم بإطلاق الرصاص على شخص واصابته لسرقته بالقليوبية

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل لقيامه باطلاق الرصاص على شخص اثر محاولتة سرقة دراجته النارية بالاكراة فى منطقة الخانكة فاصابه بطلق نارى وتم نقل المصاب الى للمستشفى والقى القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق .

تلقى اللوا ء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول شخص مصابا بطلق نارى وحالته العامة مستقرة وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية .

وتم تشكيل فريق بحث توصل الى ان وراء ارتكاب الواقعة عاطل قام باستيقاف المجنى عليه اثناء سيره بدراجته ليلا لسرقتها بالاكراه منه الا ان المجنى عليه قاومه فقام المتهم باطلاق الرصاص عليه فاحدث اصابته وفرا المتهم هاربا وفى احد الاكمنه القى القبض عليه وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجتهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم .