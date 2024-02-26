وزير الري: تفتت الملكية الزراعية وشبكة الترع يدفعان لتشكيل روابط مستخدمي المياه

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أنه تم وضع خطة عمل لعقد سلسلة من الندوات التوعوية بمقرات الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وأمناء عموم المحافظات وأمناء المراكز ورؤساء روابط مستخدمي المياه.

وكان الوزير قد تلقى تقريرا من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري عن إجراءات تفعيل مهام وأنشطة مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي تم انتخابه في 24 يناير الماضي.

وقال الدكتور سويلم "إن هذه الندوات تهدف لتعريف كافة الجهات المعنية بالدور الذي حدده القانون للروابط ومسئولية المشاركة في صيانة المساقي والترع بإزالة الحشائش وتنظيم أدوار العمالة بين المنتفعين على نفس المسقى، بما يضمن تحقيق الإدارة المثلى خلال الموسم الصيفي القادم".

واستعرض الوزير مخرجات الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والذي عقد لاختيار أمين الصندوق وسكرتير مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضاء المجلس، وعددهم 10 أعضاء، ومناقشة تفعيل دور الاتحاد بالتنسيق مع أجهزة الوزارة لتعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها، خاصة قبل موسم أقصى الاحتياجات المائية، وذلك طبقا لمواد قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية التي حددت دور الاتحاد في وضع اللائحة الداخلية ونظام العمل الأساسي للاتحاد ومجالس إدارات الروابط على كافة المستويات، بما يضمن المشاركة الفاعلة في إدارة منظومة المياه.

وأوضح أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلومتر من الترع، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، حيث ستسهم هذه الروابط في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

وأشار وزير الري إلى أهمية دور روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الرى والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة، بما يعظم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط.

وقد أجرت أجهزة وزارة الري، ممثلة في إدارات التوجيه المائي بقطاع تطوير الري بالتعاون مع الإدارات المركزية للموارد المائية والري والإدارات العامة التابعة للوزارة بالمحافظات وعلى مدار 9 أشهر، انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات بمشاركة 6274 رابطة على الترع والمساقي موزعة على 188 مركزا و22 محافظة، والتي انتهت يوم 9 يناير الماضي بانتخاب 188 أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، و22 أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة، والذين يمثلون الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه، والتي تم من بينها انتخاب مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية بعدد رئيس و10 أعضاء.

جدير بالذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة.. وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.

