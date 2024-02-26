عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة: التركيز على الاقتصاد الأزرق يدعم خطط التنمية المستدامة

صدى البلد

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً مع الدكتور زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( برسجا ) ، لمتابعة وتقييم خطط سير عمل الهيئة خلال الفترة الماضية وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ونفطة الإتصال الوطنية وبحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف ، والدكتور تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى ، والاستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية.

وأكدت زيرة البيئة امتنانها من المجهودات التى قامت بها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ( برسجا ) خلال الفترة الماضية ، والتى تمت وفقاً لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع مجلس الأمناء الأخير ، حيث شهدت تطور ملحوظ فى الأنشطة التى تناولتها ، متطلعة إلى استيعاب الهيئة خلال الفترة المقبلة موضوعات أكثر الحاحاً ذات اهتماماً دولياً.

وأشادت  بتوجه الهيئة نحو تناول موضوع الأقتصاد الأزرق الذى يرتبط بموضوعات أخرى هامة كالتلوث ، البلاستيك أحادى الاستخدام، السياحة البيئية ، التنوع البيولوجى وتغير المناخ،حيث يعتبر الاقتصاد الأزرق أحد الموضوعات الهامة التى تنال مؤخراً اهتماماً عالمياً .

وأضافت  أن الهيئة الأقليمية تقدم نموذج متميز فى العمل فى ظل قلة التمويل المتاح ، وحرصها على العمل الدائم على توفير دعماً مالياً لاستمرار الأنشطة وتنفيذ الخطط ، فقد نجحت فى على الحصول على تمويل من شركاء التنمية من عدد من المنظمات الدولية المختلفة.

وأشارت إلى أهمية العمل الدائم على تطوير وتعزيز القدرة والأستجابة على مواجهة الحوادث والكوارث البيئية البحرية نظراً لتأثيراتها الكبيرة على الحياة البحرية ، مع العمل على تطوير خطط الطوارئ إزاء المواد الخطرة المنقولة بحراً، بالإضافة إلى إعداد خطوط ارشادية وطنية لخفض الانبعاثات بنسبة 65%بحلول عام 2050، والعمل على تعزيز حماية الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر .
 
وقد شهد الإجتماع استعراض الدكتور زياد أبو غرارة تقريراً حول خطط وأعمال الهيئة خلال الفترة الماضية و المراجعة المالية للوضع الحالى للهيئة، ومقترحات تطوير الهيئة ، كما تم مناقشة وضع الهيئة وسط المنظمات الأقليمية الأخرى ، وتطرق الدكتور زياد خلال الجلسة إلى الخطط والبروتوكولات التى ابرمتها الهيئة ومدى تطبيق والتزام الدول بها ، كما استعرض ورش العمل والدورات التدريبية الوطنية والإقليمية التى تعقدها الهيئة لرفع قدرات العاملين، بالإضافة إلى المساهمات المالية التى  تمكنت الهيئة من الحصول عليها من عدد من الشركاء كالبنك الدولى وال GIF ، لتدعيم قدرات الهيئة لتنفيذ خططها وأنشطتها.

وواصل أبو غرارة استعراضه لمجهودات الهيئة خلال الفترة الماضية ،موضحاً أنه تم تطوير مركز EMARSGA وتعزيز قدرات الطوارئ البحرية والاستجابة لحوادث التلوث البحري والتحكم في الملوثات من حركة الملاحة البحرية، كما تم إضافة مكونات خاصة بنمذجة التلوث الكيميائي والتشتت في الغلاف الجوي ، من خلال مشروع SFISH ، وسيتم عقد حلقات تدريبية لتشغيل المنظومة المحدثة بدءاً من أبريل 2024، كما بدأت الهيئة تنفيذ نشاطين، يتعلق الأول بالمواد الخطرة HNS حيث يتم تحديث خطة الطواريء الإقليمية لإدراجها فيها، وتدريب المختصين، ويتعلق النشاط الثاني بدعم قدرات الدول للجاهزية لتفعيل البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق خاصة بموجب ملاحق اتفاقية ماربول.

وخلال الإجتماع تم إستعراض المقترحات الخاصة بتعزيز قدرات الاستجابة الخاصة بالتعامل مع الكائنات البحرية المتضررة والتى سيتم تضمينها في الأدلة الاسترشادية والبرامج التدريبية لخطة الهيئة، كما سيتم عمل دراسات خاصة بتعزيز الحوكمة في إدارة المصايد البحرية  لتقييم الوضع الراهن للصيد غير القانونى وتأثيراته على الكائنات البحرية والدقيقة ، بالإضافة إلى العمل على تعزيز قدرات استعادة النظم البيئية الحرجة وصون المجموعات الرئيسية للأنواع المهددة، وبالإضافة إلى تنفيذ أنشطة مكثفة خاصة بتعزيز القدرات في مجال الاستزراع السمكي المستدام والأمن باستخدام أفضل الممارسات البيئية والتكنولوجيا المتاحة ضمن مشروع SFISH، حيث سيتم البدء فى مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام الذى يشمل أنشطة بناء الشراكات لاستدامة خدمات النظم البيئية والتقييم الاقتصادي و استراتيجيات خاصة بالتحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 2500 جنيه|الذهب يواصل الانهيار بعد الصفقة الكبرى وعيار 21 مفاجأة

انهيار مستمر لـ الدولار في السوق الموازية.. وهذا سعره رسميًا الآن

قفزت من السيارة.. تطورات الحالة الصحية لفتاة الشروق| وتدخل عاجل للرئيس السيسي

بعد انهيار السوق السوداء.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب

88 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 26 فبراير

غضب في الأهلي من تصريحات خالد بيبو.. تفاصيل

قرار عاجل من النيابة في واقعة انفجار غازي داخل مخبز بمنشأة ناصر

عواصف رملية وترابية بعد ساعات بالقاهرة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا

موضوعات متعلقة

وزيرة البيئة تناقش مع ممثلى منظمة التعاون الإقتصادى والتنمية سياسات النمو الأخضر

ترشيحاتنا

ليس الاعتزال الأول..كرم جابر مسيرة حافلة بالإنجازات والميداليات

وزير الشئون النيابية: الحكومة تعمل حاليا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك

قرار عاجل من النيابة بحق المراكبي المتهم في غرق معدية منشأة القناطر

البورصة تربح 32 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

انخفاض أسعار الدواجن وزيادة معدلات الإنتاج حتى 950 مليون طائر.. بشائر رمضان

النواب يدرس اشتراطات لـ تداول الغذاء وفقا لمشروع القانون الجديد.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسلة ونوى بلح.. صورة توضح شكل القهوة المغشوشة بالأسواق

من غير بطانة وشفاف.. أصالة بفستان جرئ في دبي

بالشورت وبالبيجامة.. ملابس شيرين عبد الوهاب تضعها في مأزق وتثير السوشيال ميديا

3 جنسيات مرشحة.. من خليفة يورجن كلوب لقيادة ليفربول؟

فيديو

رد فعل كيم كاردشيان مع ابنها بعد حركته غير الأخلاقية.. شاهد

على جهاز أكسجين .. تفاصيل مرض المطرب رضا البحراوي ودخوله المستشفى

"أرى الغيب".. فنان شهير يدَّعي أنه يمتلك قدرات خارقة

حفارون يعثرون على كنز تحت الأرض| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

عمرو عبد السميع الدردير

عمرو عبد السميع الدردير يكتب: قصب السكر وليس العسل

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ