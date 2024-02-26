شوبير يكشف بوادر أزمة بين حسام حسن والمسؤولين عن تنظيم الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بوادر أزمة بين حسام حسن و المسؤولين عن تنظيم الدوري عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير:" أن هناك بوار خلاف بين حسام حسن وعامر حسين بسبب معسكر المنتخب".

وٱشار شوبير إلي أن حسام حسن طلب أن يكون معسكر المنتخب يوم 12 مارس، لكن عامر حسين لديه مباراة الأهلي وانبي يوم ١٥ مما يجعله يأخذ لاعيبه النادي من المعسكر.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة من حسام حسن في منتخب مصر القادم عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيس بوك.

وقال شوبير ''حسام حسن هيفاجئ الجميع بـ 3 لاعبين جدد في معسكر منتخب مصر القادم''.