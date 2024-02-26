وزير الإنتاج الحربي في جولة تفقدية مفاجئة جديدة لشركة "حلوان للصناعات الهندسية"

قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة تفقدية مفاجئة لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة وذلك للوقوف على انتظام سير العمل بها ومتابعة تنفيذ التوجيهات الوزارية التى أصدرها خلال الزيارات السابقة للشركة سواء المُخططة أو المفاجئة.

ورافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

بدأت الجولة التفقدية في الصباح الباكر بتوقيت توافد العاملين لمقر الشركة حيث قام الوزير "محمد صلاح" بالمرور على خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) والتي تساهم في توفير مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية مثل (طفايات الحريق، أسطوانات الغاز ومنظماتها، إسطوانات شحن الفريون، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل) وتشارك الشركة في توفير متطلبات تطوير وإقامة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية كما تساهم الشركة في تنفيذ عدة مشروعات قومية أخرى تخدم المواطن المصري، وحرص السيد الوزير على تفقد المخازن التابعة للشركة وذلك بهدف الإطمئنان على سلامة الإجراءات المخزنية بها.

وخلال التفقد المفاجيء للشركة استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما إستعرضه المهندس سامي إبراهيم رئيس مجلس إدارة "حلوان للصناعات الهندسية" وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء بالشركة خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي.

وقام الوزير بإستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية للعاملين وتعرّف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مشجعاً إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف من أجل رفعة شأن شركتهم وشأن الإنتاج الحربي ككل، مشدداً أنه "علينا جميعاً العمل بكل جد للنهوض بالإنتاج الحربي والذى يعد أحد أهم أذرع الدولة الصناعية على المستويين العسكري والمدني".

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي توجيهات بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء والإلتزام بتطبيق معايير الجودة في كافة مراحل تصنيع مختلف منتجات الشركة (مصنع 99 الحربي) وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار التشغيل الآمن للعملية الإنتاجية، مع التأكيد علي أهمية الحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية وتخزين كل صنف بالصورة الصحيحة لضمان سلامته حتي يتم استخدامه أثناء العمليات الإنتاجية، كما وجّه بضرورة الحفاظ على نظافة الطرق الداخلية بالشركة والتخلص بصفة مستمرة من المخلفات، وكذا الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها، لافتاً إلى توجيهاته لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بفتح قنوات تواصل مباشرة وغير مباشرة مع العاملين بما يخلق بيئة عمل مواتية ومشجعة على تحسين الأداء.

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذه ليست الزيارة التفقدية المفاجئة الأولى التي يقوم بها السيد الوزير لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بالشركة والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوعات ومشروعات معينة منوطة الشركة بتنفيذها؛ حيث أجرى المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي زيارات مفاجئة للشركة (مصنع 99 الحربي) خلال شهر ديسمبر الماضي وكذا شهريّ مارس ويونيو الماضيين كما أجرى سيادته جولة مُخططة للشركة بمنتصف شهر أكتوبر 2023 واجتمع مع العاملين بالشركة بذات الشهر، مشدداً على إيمان السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن تحديد سبل النهوض بالعمل والإنتاج لن يتم إلا من خلال المتابعة الواقعية لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات والوحدات وذلك لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها وهذا هو الهدف من هذه الزيارات المفاجئة، وأكد "بكر" على انعكاس قيام السيد الوزير بالجولات التفقدية المفاجئة للشركات والوحدات التابعة على الحد من حدوث أي شكل من أشكال للتقاعس.