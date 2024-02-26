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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

947 منتفعة تستفيد من فعاليات المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تمكّنت 947 سيدة خلال مدة يومين فقط من استفادة والاستفادة من الفعاليات المتنوعة التي نظمتها المرحلة الثانية لحملة تنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمي". يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الصحي وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بالمجان للنساء في محافظة البحر الأحمر.

 

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وبإشراف د. مروي حمدي، مديرة تنظيم الأسرة بالمحافظة، تستمر الفعاليات لمدة 5 أيام، من 24 إلى 28 فبراير 2024، في مدن رأس غارب وسفاجا والشلاتين.

 

تشمل الخدمات المقدمة خلال الحملة جميع جوانب تنظيم الأسرة، بما في ذلك متابعة الحمل، وإجراء فحوصات السونار، وصرف العلاج مجانًا، بالإضافة إلى إجراء فحوصات الكشف الطبي وتقديم المشورة الطبية.

 

وفي ختام يومين من الفعاليات، بلغت النتائج المحققة: 225 سيدة حصلت على وسيلة تنظيم الأسرة، و485 تمت متابعة حالاتهن الطبية بإجراء فحوصات باطنة وأطفال، إلى جانب تقديم 332 جلسة استشارية وكشف نسائي، ومتابعة 332 حالة حمل بواسطة فحوصات السونار وتقديم المشورة اللازمة.

 

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن الحملة تهدف إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات المستهدفة في المرحلة الثانية، وتأكيدًا على التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.

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