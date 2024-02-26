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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يستقر على رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم أمام بلدية المحلة غدا

صدى البلد

كشف اللاعب أحمد حسن عن إختيار كولر رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم أمام بلدية المحلة غدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن:"خاص - كولر يستقر على رامي ربيعة لتعويض غياب ياسر إبراهيم أمام بلدية المحلة غدا".

 

كشف الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن حقيقة الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول احتمال رحيل محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، إلى الدوري السعودي.

ونفى هشام، خلال تصريحاته في برنامجه التلفزيوني، أن يكون النادي الأهلي قد تلقى أي عروض رسمية بخصوص رحيل كهربا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد الإعلامي أن العرض الوحيد الذي تلقاه كهربا كان في شهر يناير الماضي من نادي الحزم السعودي، لكنه تم رفضه من قبل المدير الفني مارسيل كولر وإدارة الأهلي.

وأشار إلى أنه في حال تقديم أي عروض رسمية للأهلي لضم كهربا، فإن النادي سيفتح الباب لمناقشة احتمال رحيله، خاصة إذا كانت العروض تحمل مغريات مالية ملموسة.

وكانت قد نشبت خلافات بين المدرب السويسري مارسيل كولر ومهاجم الأهلي محمود عبد المنعم كهربا بسبب تخلفه عن بعثة الفريق لحضور حفل زفاف أخته مما تسبب تغيبه عن مباراة ميدياما الغاني.

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